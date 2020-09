Monza, Hamilton in pole. Ancora male le Ferrari

Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Italia, a Monza. Con il tempo di 1.18.887, nuovo record della pista, il pilota della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas di +0.069. Terzo tempo per la McLaren di Carlos Sainz Jr. a +0.808. Malissimo le Ferrari. Charles Leclerc eliminato in Q2 partirà dalla 13esima piazza. Sebastian Vettel, fuori in Q1, dalla 17esima.

Quarto tempo per il messicano Sergio Perez su Racing Point, a +0.833. Solo quinto tempo per la Red Bull di Max Verstappen, l'olandese è statto di +0.908 da Hamilton. Sesto Lando Norris sull'altra McLaren a +0.933. Settimo Daniel Ricciardo su Renault a +0.977

