Mick Schumacher esordisce in F1 sull'Alfa Romeo

Venerdì 9 ottobre sarà una data storica per la Formula 1. A otto anni di distanza dal ritiro di Michael Schumacher, il figlio 21enne Mick esordirà nel Circus. Lo farà a bordo di un'Alfa Romeo sul tracciato del Nurburgring nella prima sessione di prove libere del GP di Germania.

Schumacher jr., membro della Ferrari Driver Academy (FDA) e attualmente in testa alla campionato FIA di Formula 2 con 2 vittorie e 10 podi, sostituirà Antonio Giovinazzi solo per le prime prove libere. Il pilota italiano tornerà al volante per le successive libere, le qualifiche e la gara.

"Sono felicissimo di avere questa possibilità nelle prove libere. Il fatto che la mia prima apparizione in Formula 1 avvenga davanti al mio pubblico di casa al Nurburgring rende questo momento ancora più speciale", ha dichiarato Mick Schumacher. "Vorrei ringraziare l'Alfa Romeo e la Ferrari Driver Academy per avermi ddato l'opportunità di respirare di nuovo l'aria della F1 a un anno e mezzo dal test drive in Bahrain. Per i prossimi dieci giorni mi preparerò bene, in modo da poter fare il miglior lavoro possibile per la squadra e ottenere alcuni dati preziosi per il fine settimana", ha concluso il pilota tedesco.

