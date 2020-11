Lewis Hamilton trionfa in Turchia, è campione del mondo

Lewis Hamilton ha trionfato al Gran Premio di Turchia, 14° appuntamento del Mondiale 2020, laureandosi campione del mondo di Formula 1 per la settima volta, la quarta consecutiva.

Il britannico della Mercedes eguaglia i titoli iridati di Michael Schumacher e diventa il pilota più vincente di sempre, grazie a 94 successi in gara e 97 pole position.

Il fuoriclasse della Mercedes era scattato dalla sesta posizione in griglia ed è riuscito a trionfare al termine di una gara bagnata, dove non sono mancati i colpi di scena. Sul podio di Istanbul Park anche la Racing Point di Sergio Perez. Sorride la Ferrari, che rimedia a un sabato difficile. Sebastian Vettel è terzo: il tedesco partiva dall'11^ casella.

Quarto Charles Leclerc sull'altra Rossa. Solo nono il poleman Lance Stroll (Racing Point). Chiude al 14° posto Valtteri Bottas sulla seconda Mercedes.

Completano la top ten Carlos Sainz (McLaren), quinto, Max Verstappen e Alexander Albon (Red Bull), sesto e settimo, Lando Norris (McLaren), ottavo e Dani Ricciardo (Renault), decimo.

Hamilton: "Sette numero inimmaginabile, con la Mercedes ancora tanto da fare"

"In tutta la mia vita non avrei mai potuto sognare qualcosa di così straordinario, mi sembrava qualcosa di troppo lontano. Noi piloti facciamo sempre il nostro lavoro al meglio, ma sette è un numero inimmaginabile". È il commento di Lewis Hamilton dopo la vittoria nel Gran Premio di Turchia, che ha consegnato all'inglese il settimo titolo mondiale.

"Non c'è limite a quello che possiamo fare io e questo team insieme. Sono fiero di quello che abbiamo fatto", ha spiegato il campione della Mercedes. "Avrò bisogno di un po' di tempo per godermelo a pieno. Mi sento come se stessi iniziando solo adesso. A livello fisico sono in grande forma".

"È stato un anno difficile per milioni di persone in tutto il mondo, qui le cose sembrano grandiose ma non è diverso per noi atleti", ha aggiunto. "Era una grande sfida per me e grazie alle persone che ho accanto sono riuscito a tenermi a galla e a restare concentrato. E sono concentrato sull'anno prossimo, vorrei restare. Ho tanto lavoro da fare qui".

