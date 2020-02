Lewis Hamilton svela la sua livrea: il casco 2020 è viola!

Il sei volte iridato di F1 ha presentato i colori che indosserà nel prossimo Mondiale al via il 15 marzo in Australia

A un mese dal via della nuova stagione di Formula 1, Lewis Hamilton ha svelato sui social il design del casco che userà nel 2020. Il viola è il colore scelto dal sei volte campione del mondo che ha rubato la scena alla sua scuderia, la Mercedes, che venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, presenterà la nuova livrea. Sul retro del casco il Cristo redentore e lo slogan "Still Rise", ovvero "risorgere di nuovo", fanno da cornice alla scritta "HAM", abbreviazione del cognome del fuoriclasse britannico che potrebbe lasciare intendere qualcosa di più. Nel gergo inglese il termine "ham" è altresì traducibile con la parola istrione, l'attore enfatico cantato da Charles Aznavour che suscita sentimenti plateali nel suo pubblico. Gli appassionati sono dunque avvisati: quella in arrivo sarà una stagione ricca di emozioni in cui Lewis Hamilton darà la caccia al record di 7 titoli iridati, ancora nelle mani dell'ex ferrarista Michael Schumacher.

