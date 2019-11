Leclerc torna nel mondo dei kart con un suo brand

Nasce la nuova scuderia di Charles Leclerc. Il talento della Ferrari ha svelato su Instagram il suo ritorno al mondo dei kart con un team tutto suo. "Sono estremamente felice di annunciare che ora avrò il mio brand di kart", rivela il 22enne monegasco. "Ho iniziato a correre 18 anni fa sognando la Formula 1 - scrive nel post - ma la maggior parte dei momenti migliori che ho avuto nel mondo degli sport motoristici sono legati ai kart, questo è il luogo dove ho imparato di più. È così bello essere di nuovo in questo modo in una maniera diversa e non vedo davvero l'ora di questa nuova sfida".

Il brand “Charles Leclerc” affiancherà la Birel, una delle case costruttrici più importanti della Formula Kart con sede a Lissone.

