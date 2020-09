Gp Toscana: Hamilton in pole al Mugello, Leclerc quinto

Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio di Toscana di F1, al Mugello. L'inglese della Mercedes ha ottenuto il miglior tempo in qualifica in 1.15.144. Alle sue spalle il compagno di scuderia il finlandese Valtteri Bottas, a +0.059. Terzo l'olandese Max Verstappen su Red Bull, a +0.365. Ottimo quinto tempo per Charles Leclerc su Ferrari, a +1.126. Male l'altra rossa di Sebastian Vettel, eliminato nella Q2: partirà dal 14esimo posto.

Alle spalle del giovane monegasco in terza fila c'è Sergio Perez, sesto con la Racing Point a +1.167. Settimo il canadese Lance Stroll sull'altra Racing Point, a +1.212, seguito dalla Renault dell'australiano Daniel Ricciardo a +1.399. I due piloti della Racing Point si invertiranno la posizione in griglia, domani, per la penalità subita ieri da Perez. Chiudono la top ten, Carlos Sainz Jr su McLaren a +2.726 ed Esteban Ocon sull'altra Renaul che non ha girato nel Q3. Per Hamilton è la prima pole al Mugello, sono ora 28 le piste in cui ha ottenuto almeno una pole position. Con quella odierna sono in totale 95 le pole position di Hamilton, record assoluto.

