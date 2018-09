Gp Singapore: trionfa ancora Hamilton, Vettel terzo

Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Singapore. Secondo posto per Max Verstappen su Red Bull. Terzo Sebastian Vettel su Ferrari. Per Hamilton è la vittoria numero 69 in carriera, a -22 dal record di Michael Schumacher. L'inglese consolida il primato nella classifica Mondiale, sempre più lanciato verso il quinto titolo iridato come il leggendario Juan Manuel Fangio.

Per Hamilton è anche la quarta vittoria in carriera a Singapore e la settima stagionale. L'inglese della Mercedes ha ora 40 punti di vantaggio su Vettel. Ai piedi del podio si piazza Valtteri Bottas su Mercedes quarto, quinto posto per Kimi Raikkonen su Ferrari e sesto per Daniel Ricciardo sull'altra Red Bull. Completano la top ten Fernando Alonso, settimo su McLaren, Carlos Sainz Jr, ottavo su Renault, Charles Leckerc, nono su Alfa Sauber e Nico Hulkenberg, decimo su Renault. Prossimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1, il 30 settembre a Soci in Russia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata