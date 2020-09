Gp Italia: Mercedes dominano con Bottas prime prove libere. Leclerc 11/mo

Secondo crono per Hamilton, solo 19/mo Vettel con l'altra Ferrari

Valterri Bottas il più veloce nelle prime prove libere del Gp di Italia. Sul circuito di Monza il pilota finlandese della Mercedes con il tempo di 1'20"703 ha preceduto di 245 millesimi il compagno di scuderia, Lewis Hamilton. Terzo crono per la Red Bull di Alexander Albon. Indietro le Ferrari: undicesimo tempo per Charles Leclerc (+1201 millesimi da Bottas), 19/mo per Sebastian Vettel che dalla Mercedes lamenta un ritardo di 2" e 285 millesimi.

