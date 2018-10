Gp Giappone, Hamilton vince davanti a Bottas, sesto Vettel

Doppietta Mercedes nel Gran Premio del Giappone. Lewis Hamilton ha vinto per la quinta volta in carriera a Suzuka in una gara dominata dal primo all'ultimo giro, precedendo il compagno di squadra Bottas. Terza piazza per Max Verstappen, davanti all'altra Red Bull di Daniel Ricciardo. Male le Ferrari: Kimi Raikkonen si è piazzato quinto, Sebastian Vettel sesto.

La gara del tedesco, scattato dall'ottava casella, è stata condizionata dal contatto avvenuto all'ottavo giro, mentre era in rimonta, con Verstappen: il ferrarista ha avuto la peggio e si è ritrovato in fondo al gruppo dopo un testacoda. L'olandese poco prima si era toccato anche con l'altra rossa, quella di Raikkonen. Con questo risultato Hamilton ha un vantaggio di 67 punti su Vettel e potrà laurearsi campione del mondo già ad Austin in caso di successo.

