Gp Germania, Hamilton in pole davanti a Verstappen: disastro Ferrari

Lewis Hamilton ha centrato la pole del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il britannico della Mercedes ha chiuso le qualifiche ufficiali con il miglior tempo in 1:11.767, precedendo la Red Bull di Max Verstappen. In seconda fila, con il terzo tempo, Valtteri Bottas sull'altra Mercedes.

Per Hamilton si tratta della quarta pole stagionale e dell'87/a in carriera. Verstappen ha fermato il cronometro su 1:12.113. Al fianco di Bottas, che ha chiuso in 1:12.29, la Red Bull di Pierre Gasly. In terza fila l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e la Haas di Romain Grosjean. Seguono Sainz (McLaren), Perez (Racing Point) e Hulkenberg (Renault). Giornata disastrosa per la Ferrari con le due monoposto frenate da problemi tecnici. Charles Leclerc non è riuscito a scendere in pista nel Q3 e domani in griglia scatterà decimo. Ancora peggio è andata a Sebastian Vettel, che ha alzato bandiera bianca nel Q1: il tedesco partirà ultimo.

