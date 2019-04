Gp di Cina, a Shanghai Bottas in pole. Seconda fila Ferrari

Mercedes davanti a tutte e seconda fila Ferrari nella griglia di partenza del Gran Premio di Cina, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. A conquistare la pole sul circuito di Shanghai è stato Valtteri Bottas, autore del miglior tempo nelle qualifiche davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo tempo per la Rossa di Sebastian Vettel davanti a quella di Charles Leclerc. Per Bottas si tratta della prima pole stagionale.

Il finlandese ha chiuso le qualifiche ufficiali con il miglior tempo in 1:31.547 precedendo di 23 millesimi Hamilton. Vettel è terzo a 301 millesimi, Leclerc quarto a 318 millesimi. Terza fila Red Bull con il quinto tempo di Max Verstappen davanti a Pierre Galsy, chiudono la top ten le Renault di Dani Ricciardo e Nico Hulkenberg e le Haas di Kevin Magnussen e Romain Grosjean. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), eliminato nel Q2, scatterà dalla 13/a posizione in griglia, il compagno di squadra Antonio Giovinazzi, che ha riscontrato problemi alla power unit nella prima sessione, dal 19°

Lewis Hamilton - "Non ho mai mollato, ho continuato a spingere fino alla fine. Congratulazioni a Valtteri, che è stato stellare per tutto il weekend". Così Lewis Hamilton ha commentato al termine delle qualifiche. "Io ho faticato, lottando per tutto il weekend ma piano piano ho rosicchiato il distacco - ha aggiunto il campione del mondo - e alla fine sono molto contento, ero a otto decimi e arrivare come sono arrivato è fantastico, è un risultato incredibile per il team. Probabilmente c'era ancora un po' di tempo da recuperare ma vedrò di farlo domani". "Le Ferrari sono a tre decimi? Loro sembrano più veloci in rettilineo, ma è evidente come nel weekend siamo riusciti a fare molto bene in curva e ci mette in ottima posizione per la gara", ha concluso.

Sebastian Vettel - "Le Mercedes oggi più veloci rispetto a noi? Purtroppo sì, sembra così, sin dal Q1 sono sembrate partire da una posizione migliore rispetto a noi. Abbiamo fatto una buona sessione, forse c'era ancora qualcosina da spremere, ma alla fine sono stato abbastanza contento di essere riuscito a fare l'ultimo tentativo perché eravamo al limite con le tempistiche, sono contento di essere riuscito a passare il traguardo in tempo". Parole di Sebastian Vettel. "Penso che avrei potuto fare qualcosa in più ma non abbastanza per battere le Mercedes", ha ammesso. "Loro sono un bel po' più veloci in curva, noi magari lo avremo nel rettilineo, quindi potremo fare qualcosa. Però - ha aggiunto Vettel - la gara è lunga, vedremo come andrà, potrebbe essere una buona giornata per noi".

