Gp d'Italia, Leclerc trionfa a Monza

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Italia, 14° appuntamento del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Monza. Il giovane monegasco della Ferrari, scattato dalla pole, ha preceduto le Mercedes di Valtteri Bottas, secondo, e Lewis Hamilton, terzo. Per Leclerc è il secondo successo stagionale. La Ferrari non vinceva a Monza da nove anni. Il monegasco aveva ottenuto la sua prima vittoria in Formula appena sette giorni fa, a Spa. Sul podio anche Lewis Hamilton, quarto posto per la Renault di Daniel Ricciardo davanti al compagno di squadra Nico Hulkenberg. In top ten anche Alexander Albon (Red Bull), Sergio Perez (Racing Point), Max Verstappen (Red Bull), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) e Lando Norris (McLaren). Domenica da dimenticare per Sebastian Vettel sull'altra Rossa. Il tedesco ha chiuso tredicesimo, fuori dalla zona punti. L'ultimo successo della Ferrari al Gran Premio d'Italia portava la firma di Fernando Alonso nel 2010.

