Gp d'Italia, Leclerc in pole a Monza davanti a Hamilton. Quarto Vettel

Charles Leclerc, su Ferrari, partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Italia a Monza. Con il tempo di 1.19.307, il 23enne monegasco precede Lewis Hamilton e Valtteri Bottas su Mercedes, staccati rispettivamente di 0.039 e 0.047 millesimi. Quarto Sebastian Vettel sull'altra Ferrari, a 0.150. La sessione è stata interrotta per qualche minuto, in seguito all'uscita di pista di Raikkonen alla curva parabolica. Per fortuna nessuna conseguenza per il finlandese dell'Alfa Romeo. Per Leclerc e la Ferrari è la seconda pole consecutiva dopo quella di Spa, in Belgio, della scorsa settimana. Incredibile quello che è successo nel finale della Q3, quando tutti i piloti ad eccezione di Leclerc e Sainz non sono riusciti a prendere la bandiera a scacchi per effettuare il secondo tentativo di giro veloce. Fra i piloti beffati dal gioco dei rallentamenti e delle scie, le due Mercedes e Vettel. Alle spalle dei primo quattro, seguono al quinto posto Daniel Ricciardo e Nico Huelkenberg su Renault, Carlos Sainz Jr su McLaren, Lance Stroll su Racing Point, Alexander Albon su Red Bull e Kimi Raikkonen su Alfa Romeo. Quanto avvenuto nel Q3 è sotto investigazione da parte dei commissari, la griglia di partenza potrebbe pertanto cambiare.

