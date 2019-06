Gp d'Austria: Leclerc in pole, Hamilton penalizzato

Il monegasco con la rossa davanti a tutti. In prima fila anche Verstappen. Il britannico della Mercedes per la sanzione scivola al quinto posto. Domenica alle 15.10 la gara

Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Austria, allo Spielberg. Con il tempo di 1.03.208, record della pista, il giovane monegasco della Ferrari ha preceduto di 0.259 la Mercedes di Lewis Hamilton e di 0.436 la Red Bull di Max Verstappen. Per Leclerc è la seconda pole della carriera. Hamilton però successivamente è stato penalizzato di tre posizioni, scivolando così dal secondo al quinto posto. Gli steward hanno sanzionato il campione del Mondo della Mercedes per aver danneggiato l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen nella Q2. Pertanto la rossa di Leclerc sarà affiancata in prima fila dalla Red Bull di Max Verstappen. Valtteri Bottas su Mercedes e Lando Norris su McLaren occuperanno la seconda fila davanti a Hamilton e Raikkonen in terza fila.



