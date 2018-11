Gp Brasile, trionfa Hamilton, la Mercedes vince il titolo costruttori

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Brasile, successo che permette alla Mercedes di conquistare aritmeticamente il titolo costruttori per la quinta volta consecutiva. Per il britannico si tratta invece del secondo trionfo in carriera a Interlagos. Alle sue spalle Max Verstappen, secondo dopo una gran gara in rimonta e protagonista di un contatto con il doppiato Esteban Ocon mentre si trovava in testa e lanciato verso la vittoria. Completa il podio la Ferrari di Kimi Raikkonen, terzo.

Quarto Daniel Ricciardo, arrivato vicinissimo nel finale al finlandese dopo esser partito dall'undicesimo posto. Dietro di lui Valtteri Bottas, quinto con l'altra Mercedes, e Sebastian Vettel, sesto al termine di una gara anonima. Completano la top ten Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber), le due Haas di Romain Grosjean e Kevin Magnusse, ottavo e nono, e la Force India di Sergio Perez, decimo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata