Gp Brasile: scontro Vettel-Leclerc, di chi la colpa? I social contro il tedesco

In un Gp spettacolare come quello di Interlagos, è l'epilogo "tragico" per la Ferrari. Vettel e Leclerc, in lotta per la quarta posizione si toccano e sono costretti al ritiro. E' subito caccia al colpevole sui social, con i tifosi del Cavallino che accusano il pilota tedesco.

Giro numero 66, la safety car è appena rientrata, riparte il Gp del Brasile. Letteralmente perché il gruppo si è completamente ricompattato dopo le bandiere gialle per la rottura del motore della vettura di Bottas forzato ad abbandonare la gara. Verstappen fa la lepre, Hamilton lo insegue alla ricerca dell'ennesima vittoria. Più attardati i due ferraristi, liberi da ordini di scuderia, liberi di lottare e dare spettacolo. Charles Leclerc supera Sebastian Vettel alla curva 1 con un sorpasso deciso all'interno, il tedesco prova a riprendersi la posizione sul rettilineo ma finisce a contatto con il compagno di squadra. Con le vetture danneggiate sono entrambi inevitabilmente costretti al ritiro.

Ed è subito #VettelOut

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata