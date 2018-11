Gp Brasile, Hamilton in pole davanti a Vettel, Raikkonen quarto

Decima pole position stagionale per Lewis Hamilton, che scatterà davanti a tutti nel Gran Premio del Brasile, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Alle sue spalle la Ferrari di Sebastian Vettel, staccato 93 millesimi, terzo il compagno di squadra Valtteri Bottas, a 160 millesimi. Quarta l'altra rossa di Kimi Raikkonen, a 175 millesimi.

Per la Mercedes si tratta della centesima pole position in Formula 1. Quinta piazza per la Red Bull di Max Vestappen e sesto per Daniel Ricciardo, che scatterà undicesimo a causa di una penalità di cinque posizioni. Ottima prova per la Sauber-Alfa Romeo, con Ericsson e Leclerc settimo e ottavo, che scalano di un posto, così come la Haas di Grosjean e la Toro Rosso di Gasly.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata