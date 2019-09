Gp Belgio, trionfo di Leclerc davanti a Hamilton

A Spa il monegasco vince davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas. Per il pilota del Principato è il primo successo in carriera e il primo su una monoposto del Cavallino. Quarto Vettel

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio del Belgio di F1, sul circuito di Spa. Il pilota della Ferrari ha preceduto le due Mercedes di Lewis Hamilton e Vatteri Bottas. Per il pilota del Principato è il primo successo su una monoposto del Cavallino in un gran premio. Per Leclerc è la prima vittoria in carriera, il 23enne monegasco è il più giovane vincitore a bordo di una Rossa dai tempi di Michael Schumacher. Prima vittoria stagionale della Ferrari. La grande giornata della scuderia Maranello purtroppo non può essere completa, visto il quarto posto di Sebastian Vettel.

Quinto posto per Alexander Albon, al debutto sulla Red Bull. Sesto Sergio Perez su Racing Point, settimo Daniil Kvyat su Toro Rossi, ottavo Nico Huelkenberg su Renault, nono Pierre Gasly su Toro Rosso e decimo Lance Stroll sull'altra Racing Point. Sfortunato Antonio Giovinazzi, uscito fuori pista con la sua Alfa Romeo nel finale quando era in lotta fra i primi dieci. In classifica Hamilton resta primo con 268 punti davanti al compagno di scuderia Bottas, fermo a 203.

