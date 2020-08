GP Belgio: Lewis Hamilton in pole position, disastro Ferrari

Lewis Hamilton ha ottenuto la pole del Gran Premio del Belgio. Il pilota della Mercedes ha chiuso con il tempo di 1'41"252, nuovo record della pista, precedendo il compagno di scuderia Valtteri Bottas (1'41"763). Per il sei volte iridato si tratta della 93^ pole position in carriera.

Terzo crono per Max Verstappen (1'41"778) davanti a Daniel Ricciardo (Renault). Quinto posto per Albon (Red Bull), che precede Ocon (Renault) e Sainz (Renault). A chiudere la top ten le Racing Point di Perez e Stroll, con Norris a completare la quinta fila.

Disastrose le qualifiche delle Ferrari. Charles Leclerc e Sebastian Vettel partiranno in fondo, in 13^ e 14^ piazza, non essendo riusciti a superare la Q2. Si tratta del peggior risultato in qualifica delle Rosse. Solo una volta, nel 2012, al GP di valencia, le due Ferrari non approdarono in Q3, con Alonso e Massa rispettivamente 11° e 13° sulla griglia di partenza.

Hamilton: "Dedico questa pole a Chadwick Boseman"

"È stata una pole importante per me, mi sono svegliato leggendo la triste notizia della morte di Chadwick Boseman. Per quello che ha fatto, è stata una luce brillante che non dimenticheremo mai". Così Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del GP del Belgio, dove ha conquistato la sesta pole in carriera su questo tracciato. "Ho studiato quello che potevo fare, sono state sessioni un po' confuse. Non non siamo forti nel primo e secondo settore ma in quello centrale. Ho fatto un giro sempre più veloce, non è semplice su questa pista sfruttare la vettura al meglio ogni volta, e penso di non aver commesso neanche un errore in questo gito. Nel Q3 il primo tentativo è stato perfetto, non pensavo di poterlo battere ancora", ha concluso Hamilton.

