Gp Belgio, doppietta Ferrari con Leclerc in pole

Doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio: pole position per Charles Leclerc in 1.42.519, secondo Sebastian Vettel a 0.748. Seguono le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, staccate rispettivamente di 0.763 d 0.896. Quinto tempo per la Red Bull di Max Verstappen, a 1.171 da Leclerc. Sesto Daniel Ricciardo su Renault a 1.738, davanti al compagno di squadra Nico Hulkenberg a 2.023. Chiudono la top ten Kimi Raikkonen, ottavo con l'Alfa Romeo a 2.038, Sergio Perez, nono sulla sua Racing Point a 2.187, e Kevin Magnussen, decimo sulla Haas a 2.567. Domani alle 15.10 la partenza della gara. "Ho avuto ottime sensazioni, il primo settore non l'ho fatto come avrei voluto, siamo andati lenti per il traffico, ho faticato molto, ma dalla seconda curva in poi siamo stati molti forti ed è stato fantastico", ha dichiarato al termine Leclerc, che ha aggiunto: "Il gioco delle scie? Non sono stato tanto a pensare alle scie, ho pensato solo a fare il mio giro. Ha funzionato tutto bene e sono contento".

