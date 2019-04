Gp Baku, pole Bottas davanti ad Hamilton, terzo Vettel

Prima fila tutta Mercedes al via del Gran Premio di Azerbaigian di Formula 1. Valtteri Bottas ha conquistato la pole nelle qualifiche su circuito di Baku, al suo fianco scatterà il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Per Bottas è la seconda pole stagionale dopo quella ottenuta in Cina.

Il finlandese, all'ottava pole in carriera, ha chiuso le qualifiche con il tempo di 1:40.495, record della pista, all'ultimo tentativo, precedendo di 59 millesimi il britannico (1:40.703). Vettel ha fermato il cronometro su 1:40.797. In terza fila Sergio Perez (Racing Point) e Daniil Kvyat (Toro Rosso), in quarta Lando Norris (McLaren) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) che però in griglia dovrà scontare una penalizzazione di dieci posizioni. Completano la top ten dei tempi Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Charles Leclerc (Ferrari). Il monegasco non ha preso parte al Q3 dopo l'incidente nella seconda sessione.

