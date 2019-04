Gp Baku, incidente in Q2 per Leclerc: sessione sospesa

Colpo di scena nel corso della seconda sessione di qualifiche del Gran Premio di Azerbaigian di Formula 1. Charles Leclerc è finito con la sua Ferrari contro le barriere alla curva 8, compromettendo così la rincorsa alla pole. La sessione è stata sospesa. Al momento dell'incidente il monegasco, che non ha riportato conseguenze, era quinto nella classifica dei tempi. Nello stesso punto del circuito, nel finale del Q1, si era verificato anche l'incidente di Robert Kubica con la Williams.

"Sono stato stupido, lo penso veramente, non devo fare queste cose. Il team merita molto di più e anche i tifosi della Ferrari", ha ammesso Leclerc. "C'era grande speranza per questo weekend, non è ancora finito ma ho buttato tutto nel cestino. Colpa mia. E' tutta mia la responsabilità", ha spiegato il monegasco ai microfoni di Sky Sport. "Domani spero di tornare più forte ma oggi non sono stato all'altezza e sono molto arrabbiato con me stesso. Avevamo il potenziale per fare la pole. Domani è un altro giorno, spingerò al massimo per farlo diventare positivo". Sull'incidente: "Non ho potuto evitare l'impatto, non mi sono accorto dell'errore finché sono entrato in curva", ha chiarito.

