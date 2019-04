Gp Baku, Bottas vince davanti a Hamilton e Vettel

Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Azerbaigian, a Baku, quarta tappa del Mondiale di Formula 1. Il finlandese della Mercedes ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra Lewis Hamilton e la Ferrari di Sebastian Vettel. Per Bottas è la seconda vittoria stagionale, come per Hamilton. Quarta doppietta di fila per la Mercedes. Terzo podio invece per la Ferrari.

Quarto posto per l'olandese Max Verstappen su Red Bull, davanti a Charles Leclerc sull'altra Ferrari. Il monegasco, protagonista nella prima parte di gara, è stato un po' sacrificato dalla Scuderia con una strategia che alla fine non è servita a Vettel per contendere il successo alle due Mercedes. Leclerc si consola comunque con il punto in più in classifica per il giro più veloce. Completano la top ten, il messicano Sergio Perez sesto su Racing Point, lo spagnolo Carlos Sainz Jr e Lando Norris sulle due McLaren, Lance Stroll sull'altra Racing Point. Decimo posto per Kimi Raikkonen su Alfa Romeo.

"E' stata una gara difficile anche se non è successo granché davanti, Hamilton mi ha messo pressione ma non ho commesso errori. Sono contento di aver visto la bandiera a scacchi alla fine", ha commentato Bottas. "Significa molto per me il livello altissimo del team. Sono contento per tutti, stiamo andando molto bene. Anche a livello personale, è la mia quinta vittoria e spero di continuare così", conclude Bottas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata