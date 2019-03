Gp Bahrain, doppietta Ferrari: prima pole position per Leclerc

Doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, sul circuito di Sakhir. Prima pole position in carriera con record della pista per Charles Leclerc in 1.27.866. Secondo posto per Sebastian Vettel a 0.294. Soltanto terzo il campione del mondo Lewis Hamilton, su Mercedes, staccato di 0.324.

Completa la seconda fila Valtteri Bottas sull'altra Mercedes a 0.390 da Leclerc. Quinto tempo per Max Verstappen su Red Bull a 0.886 davanti alla Haas di Kevin Magnussen a 0.891. Settimo tempo per Carlos Sainz Jr su McLaren a 0.947. Chiudono la top ten Romain Grosjean su Haas a 1.149, Kimi Raikkonen nono su Alfa Romeo a 1.156 e Lando Norris su McLaren a 1.177. "Magnifico", è l'urlo nel team radio del giovane pilota monegasco della Ferrari.

"Sono contento, ho lavorato sodo per non ripetere gli stessi errori della prima gara. Abbiamo lavorato sodo", ha commenta Leclerc. Su come è lottare con Vettel, il monegasco ha detto: "E' difficile perché Seb è un pilota fantastico, ho imparato molto da lui e continuerò a farlo ma oggi sono contento di essere davanti". Su cosa farà stasera in vista della gara. "Stasera andrò a dormire per svegliarmi bene per la gara di domani", ha concluso Leclerc.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata