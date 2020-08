Gp 70° Anniversario: Hamilton domina le libere, settimo Leclerc

Ancora dominio Mercedes nelle prove libere del Gran Premio del 70° Anniversario, a Silverstone. Il campione del Mondo Lewis Hamilon ha fatto segnare il miglior tempo di giornata con 1.25.606, davanti a Vallteri Bottas fresco di rinnovo a 0.176. Terzo tempo per Daniel Ricciardo su Renault, a 0.815. Quarto Max Verstappen su Red Bull, a 0.831. Settimo posto per Charles Leclerc su Ferrari, staccato di 1 secondo e 2 decimi. Il monegasco è stato preceduto anche dalla due Racing Point di Lance Stroll e Nico Hulkenberg. Venerdì amaro per Sebastian Vettel, costretto a fermarsi con la sua Ferrari per un problema alla power unit quando era in 14esima posizione a oltre 1 secondo e mezzo da Hamilton. Quasi certamente il tedesco sarà costretto a cambiare il motore della sua vettura.

