Gp 70°Anniversario: Bottas in pole su Hamilton, ottavo Leclerc

Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gp 70°Anniversario sul circuito di Silverstone. Il pilota della Mercedes chiude in 1'25"154 superando di un soffio Lewis Hamilton (1'25"217). Terzo a sorpresa Nico Hulkenberg su Racing Point (1'26"082) che precede Max Verstappen su Red Bull (1'26"176). Charles Leclerc su Ferrari partirà in ottava posizione (1'26"614). Vettel, eliminato in Q2, scatterà dalla 12esima posizione.

La soddisfazione di Bottas: "E' una bellissima sensazione, un giro speciale. Sono riuscito a dare il meglio, ho tirato fuori il massimo dalla macchina e abbiamo fatti progressi rispetto allo scorso weekend. Sono soddisfatto, è fantastico poter guidare una macchina straordinaria", ha detto il finlandese, fresco di rinnovo che poi si è proiettato sulla gara: "Quando parti dalla pole puoi solo pensare a vincere. Il passo gara c'è, il mio compito è provare a partire bene e proseguire. Voglio vincere domani".

