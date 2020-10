Formula 1, pole di Lewis Hamilton a Portimao

Quarto tempo e seconda fila per il ferrarista Leclerc

Lewis Hamilton conquista la pole position – la 97esima in carriera – al Gran Premio del Portogallo, che per la prima volta nella storia del Circus si corre sul tracciato di Portimao. Il britannico della Mercedes ha beffato per 102 millesimi il compagno di scuderia Valtteri Bottas.

Quarto tempo e seconda fila per il ferrarista Charles Leclerc, preceduto dalla Red Bull di Max Verstappen.

Male l'altro ferrarista Sebastian Vettel, la cui qualifica si è fermata nella Q2. Il pilota tedesco scatterà dall'ottava fila sulla griglia di partenza, col 15esimo tempo.

