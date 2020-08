Formula 1, Gp Spagna: trionfa Hamilton davanti a Verstappen e Bottas

Lewis Hamilton si aggiudica il Gp di Spagna ottenendo la sua 88/ma vittoria in carriera. Sul circuito del Montmelò il pilota della Mercedes ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen che ha preceduto l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Le tre vetture sul podio hanno doppiato il resto degli avversari. Quarti e quinti le Racing Point di Lance Stroll e Carlos Perez (che ha subito una penalità di 5" per aver ignorato le bandiere blu). Sesta la McLaren di Carlos Sainz. Il ferrarista Sebastian Vettel ha chiuso al settimo posto andando fino in fondo con le gomme soft. Leclerc si è dovuto ritiare al 37mo giro per un testacoda causato da un problema all'elettronica.

