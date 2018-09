Formula 1, GP Sochi: Bottas sorprende Hamilton, Vettel terzo

Valtteri Bottas ha centrato la pole position del Gran Premio di Russia, 16esimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il finlandese della Mercedes ha fatto registrare il miglior tempo nelle qualifiche ufficiali (1:31.387) sul circuito di Sochi, precedendo di 145 millesimi il compagno di scuderia Lewis Hamilton. In seconda fila le Ferrari, con Sebastian Vettel terzo davanti a Kimi Raikkonen.

TOP TEN: END OF QUALIFYING



1 BOT

2 HAM

3 VET

4 RAI

5 MAG

6 OCO

7 LEC

8 PER

9 GRO

10 ERI#RussianGP #F1 pic.twitter.com/CrzwxKcAW5 — Formula 1 (@F1) 29 settembre 2018

Per il finalndese della Mercedes è la seconda pole stagionale dopo quella ottenuta in Austria. Hamilton, leader del Mondiale, ha pagato un errore nel giro decisivo. Vettel ha chiuso con un distacco di 556 millesimi, Raikkonen di 850 millesimi. In terza fila Magnussen su Haas e Esteban Ocon su Force India. Charles Leclerc (Sauber) è settimo e precede Sergio Perez (Force India), completano la top ten Romain Grosjean (Haas) e (Sauber).



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata