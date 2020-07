Formula 1, Alonso torna alla Renault

Ora è ufficiale. Fernando Alonso torna in Formula 1 e lo fa con la Renault, scuderia con la quale ha vinto due Mondiali . Il pilota spagnolo si era allontanato dal circus nel 2018 per dedicarsi a endurance e rally. " La Renault è la mia famiglia, i miei ricordi più cari in Formula 1 con i miei due titoli Mondiali, ma ora guardo al futuro. È una grande fonte di orgoglio e con un'immensa emozione tornare nella squadra che mi ha dato la possibilità all'inizio della mia carriera e che ora mi dà l'opportunità di tornare ai massimi livelli. Alonso sarà al fianco del compagno di scuderia Esteban Ocon.

