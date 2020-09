Formula 1, al Mugello trionfa Hamilton, Ferrari lontane

Dietro di lui Bottas e Albon, Leclerc ottavo in una gara caratterizzata da tre partenze

(LaPresse) - Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Toscana di F1, sul circuito del Mugello in una gara con tre partenze dopo due bandiere rosse. Il campione inglese ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas per l'ennesima doppietta Mercedes. Terzo il tailandese Alexander Albon su Red Bull. Lontane le due Ferrari, nel giorno dei 1000 Gp della scuderia.Charles Leclerc chiude all'ottavo posto, grazie ai 5 secondi di penalità inflitti a Kimi Raikkonen protagonista di un'ottima gara con la sua Alfa Romeo. Decimo Sebastian Vettel sull'altra Rossa. Ferrari precedute anche da Daniel Ricciardo su Renault, Sergio Perez su Racing Point, Lando Norris su McLaren e Daniil Kvyat su Alpha Tauri. Quella odierna è la 90esima vittoria in carriera di Hamilton, a -1 dal record assoluto detenuto da Michael Schumacher. Il fuoriclasse inglese consolida sempre di più il primato nella classifica del Mondiale. Prossimo appuntamento con la F1 il 27 settembre con il Gran Premio di Russia, a Sochi.



