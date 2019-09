Formula 1, a Singapore doppietta Ferrari: trionfa Vettel davanti a Leclerc

Doppietta Ferrari nel Gran Premio di Singapore di Formula 1. Sebastian Vettel ottiene la sua prima vittoria stagionale precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc, scattato dalla pole position, al termine di una gara caotica, ricca di safety car e terminata dopo quasi due ore di battaglia. Terza la Red Bull di Max Verstappen, che mette giù dal podio entrambe le Mercedes: Lewis Hamilton è quarto davanti a Valtteri Bottas. Per il tedesco si tratta della quinta vittoria sul circuito di Marina Bay. Dopo una prima parte di gara molto tattica Vettel, che non trionfava dal Gran Premio del Belgio dell'anno scorso, si è ritrovato in testa approfittando della sosta anticipata rispetto al monegasco, che badava a marcare stretto la strategia di Lewis Hamilton, che lo incalzava alle sue spalle. Le Frecce d'Argento sono state penalizzate da un pit stop più tardivo, nella speranza di una safety car, a vantaggio di Verstappen. A punti anche Alexander Albon, sesto con l'altra Red Bull, davanti a Lando Norris, settimo con la McLaren. Completano la top ten Pierre Gasly (Toro Rosso), Nico Hulkenberg (Renault) e Antonio Giovinazzi, di nuovo a punti con l'Alfa Romeo. La Formula1 tornerà in pista tra una settimana, per il Gran Premio di Russia.

