Formula1: Verstappen penalizzato, prima fila tutta rossa in Messico

Sarà Charles Leclerc a scattare dalla pole del Gran Premio del Messico di Formula 1. Il ferrarista ha approfittato della penalizzazione, di tre posizioni, inflitta a Max Verstappen, autore del miglior tempo nelle qualifiche: l'olandese della Red Bull punito per non aver rallentato nonostante la bandiera gialla esposta per l'incidente occorso a Valtteri Bottas nel finale della sessione. Al fianco del monegasco, il compagno di squadra Sebastian Vettel per una prima fila tutta rossa. Terza posizione per Lewis Hamilton, che già oggi potrebbe laurearsi campione del mondo per la sesta volta e che scatterà davanti a Verstappen. Semaforo verde alle 20.10 ora italiana.