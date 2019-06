Finalmente la Ferrari, in Canada prima pole per Sebastian Vettel

Pole position di Sebastian Vettel nel Gran Premio del Canada. Il pilota della Ferrari ha girato in 1'10"240 precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton, staccato 206 millesimi. Terza piazza per l'altra rossa di Charles Leclerc, a oltre sei decimi dal compagno di squadra (+0.680).

Completa la seconda fila la Renault di Daniel Ricciardo, quarto davanti alla Red Bull di Pierre Gasly. Solo sesto Valtteri Bottas, con l'altra Mercedes. Il finlandese, dopo esser quasi finito contro il muro nel primo tentativo del Q3, ha commesso una serie di sbavature anche nel secondo giro lanciato.

Completano la top ten Hulkenberg con l'altra Renault, le due McLaren di Norris e Sainz e la Haas di Magnussen, che non è sceso in pista per l'incidente di cui è stato protagonista nel Q2. Per Vettel si tratta della prima pole position del 2019: Seb non partiva dalla prima casella dello schieramento da 17 gare, dal Gran Premio di Germania dell'anno scorso.

Sebastian Vettel - "E' stata una bela qualifica, sono pieno di adrenalina. Mi sono divertito, sono molto contento per me e per il team, le ultime 17 gare sono state piuttosto dure per noi". Sebastian Vettel commenta così la pole position ottenuta nel Gran Premio del Canada. "Ieri il passo gara è stato tremendo, oggi la macchina era migliore - ha aggiunto il pilota della Ferrari - Dobbiamo evitare la gomma rossa, per fortuna siamo riusciti a qualificarci con la gomma media. E' stata una buona giornata, in gara le Mercedes saranno velocissime sulla distanza. Noi cercheremo di stare davanti, dobbiamo portare questo slancio in gara"

Lewis Hamilton - "Onestamente non so per quale motivo però non sento una grande delusione in questo momento. Loro sono stati più veloci di noi, avevano qualcosa in più. Ho fatto tutto il possibile, tutti abbiamo fatto il possibile. Il tempismo è stato perfetto, le procedure anche. Sono contento del lavoro fatto". Lewis Hamilton commenta così il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Canada, dietro alla Ferrari di Sebastian Vettel. "Sono riuscito a mettermi in mezzo alle Ferrari, domani la gara sarà interessante", ha aggiunto il pilota della Mercedes.

La griglia di partenza del Gran Premio del Canada di Formula 1, sul circuito di Montreal.

1. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) in 1'10"240;

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1'10"446;

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1'10"920;

4. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1'11"071;

5. Pierre Gasly (FRA/Red Bull) 1'11"079;

6. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1'11"101;

7. Nico Hulkenberg (GER/Renault) 1'11"324;

8. Lando Norris (GBR/McLaren) 1'11"863;

9. Carlos Sainz (SPA/McLaren) 1'13"981;

10. Kevin Magnussen (DAN/Haas) 1'11"786.

11. Max Verstappen (OLA/Red Bull) 1'11"800;

12. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) 1'11'921;

13. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) 1'12"122;

14. Alexander Albon (GBR/Toro Rosso) 1'12"020;

15. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1'12"109. Eliminati nel Q1:

16. Sergio Perez (MAS/Racing Point) 1'12"197;

17. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) 1'12"230;

18. Lance Stroll (CAN/Racing Point) 1'12"266;

19. George Russell (GBR/Williams) 1'13"617;

20. Robert Kubica (POL/Williams) 1'14"393.

