Ferrari domina le libere a Interlagos. Vettel precede Leclerc

Miglior tempo per il pilota tedesco, davanti al compagno di squadra. Terza piazza per Verstappen su Red Bull. In difficoltà Hamilton

Venerdì interlocutorio a Interlagos, dove sono andate in scena le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Brasile. Protagonista il maltempo, che ha di fatto reso quasi ininfluenti le prove del mattino per poi dare tregua al pomeriggio e consentire ai vari team di trarre qualche indicazione interessante in vista della gara. Dopo la doppia delusione di Città del Messico e Austin, torna protagonista la Ferrari. In condizioni migliorate rispetto alla prima sessione, ma non ancora del tutto asciutte, Sebastian Vettel ha fatto segnare il miglior tempo di giornata in 1.09.217. Alle spalle del tedesco il compagno di squadra Charles Leclerc ad appena 0.021 millesimi. Il giovane monegasco, però, sarà penalizzato nella griglia di partenza di 10 posizioni a causa del cambio di power unit. Rosse che hanno dato ottime risposte anche nella simulazione passo gara.

E proprio le buone indicazioni del nuovo propulsore Ferrari sono una sorta di risposta alle velenose accuse di Maxc Verstappen, su un presunto motore illegale, dopo la gara di Austin. Il giovane e rampante olandese ha fatto segnare il terzo miglior tempo sulla sua Red Bull, a 0.134 da Vettel. Seguono le due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, staccate rispettivamente di 0.156 e 0.223 da Vettel. Giornata complicata per il sei volte campione del Mondo, che nella prima sessione è rimasto a lungo ai box, vista la pioggia e la pista bagnata, poi nel finale non è riuscito a far segnare alcun tempo a causa dell'incidente di cui è stato protagonista Alexander Albon che ha portato alla fine anticipata della sessione.

Il giovane tailandese della Red Bull, il più veloce di tutti nella sessione mattutina, in quella pomeridiana non è andato oltre il nono tempo. Preceduto dal danese Kevin Magnussen su Haas, dall'australiano Daniel Ricciardo su Renault e dal finlandese Kimi Räikkönen su Alfa Romeo. Decimo lo spagnolo Carlos Sainz Jr su McLaren. Da segnalare in avvio di sessione l'incidente di Robert Kubica, finito contro il muro con la sua Williams dopo essere schizzato su un cordolo bagnato. Nel finale, invece, problemi per la Toro Rosso di Pierre Gasly, con i commissari che hanno decretato anzitempo la fine delle operazioni in pista. Oggi alle 16 ora italiana le terze libere, mentre alle 19 sono in programma le qualifiche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata