F1, Spagna: Bottas domina venerdì libere, Leclerc e Vettel inseguono

Si apre nel segno delle Mercedes il weekend di Barcellona, sede del quinto appuntamento stagionale. Il grande protagonista del venerdì catalano è Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes, leader del Mondiale, domina entrambe le sessioni di prove libere, Lewis Hamilton lo segue ad appena 49 millesimi. Le Ferrari, arrivare in Catalogna con nuovi aggiornamenti e motore, inseguono con il terzo e il quarto tempo realizzato da Charles Leclerc e Sebastian Vettel. L'auspicio è che i frutti possano essere raccolti al momento decisivo, nelle qualifiche.

Può al momento sorridere la Red Bull, grazie al quinto crono complessivo firmato da Max Verstappen. Così come la Haas, spinta dal sesto posto di Romain Grosjean. Dopo essere stato il più veloce al mattino in 1:17.951, Bottas ha concesso il bis sul circuito di Montmelò volando anche al pomeriggio: 1:17.284 il crono, con gomme gialle, con cui ha preceduto, di 49 millesimi, il compagno di squadra Hamilton (quarto dopo la prima sessione). Nel complesso, le Mercedes si sono dimostrare particolarmente competitive nell'ultimo settore del circuito. Le Rosse con le gomme medie e hard. A seguire, Leclerc (+0.301) e Vettel (+0.389), poi, nettamente più staccati, ecco Verstappen (+0.751) davanti a Grosjean. Completano la top ten Pierre Gasly (Red Bull), Kevin Magnussen (Haas), Carlos Sainz (McLaren) e Daniil Kvyat (Toro Rosso). Undicesimo tempo per Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), il suo compagno di scuderia Antonio Giovinazzi è 17°.

La Ferrari, nel suo report di fine giornata, comunica di aver completato senza intoppi il programma di lavoro. 123 i giri all'attivo delle due SF90 equipaggiate con la versione più evoluta della power unit al debutto sulla pista catalana. Nei novanta minuti della mattinata entrambi i piloti si sono concentrati sulle prove degli aggiornamenti aerodinamici portati a Barcellona. Il tedesco e il monegasco hanno girato con gomme soft iniziando anche a lavorare sul bilanciamento della vettura. Al pomeriggio, i due piloti hanno continuato a lavorare sulla ricerca dell'assetto migliore provando nel contempo tutti i tipi di mescola messi a disposizione dalla Pirelli. Entrambi hanno provato sia con poco carburante a bordo, per simulare qualifica e parte finale di gara, che con un carico di carburante più elevato, così da poter ricreare le condizioni della prima fase del Gran Premio.

"Tutto sommato da questa prima giornata in pista abbiamo ricevuto una fotografia simile a quella che ci aspettavamo. Per quanto riguarda gli aggiornamenti di aerodinamica e di motore direi che possiamo dirci soddisfatti, ma è solo venerdì e i veri valori in campo si vedranno da domani in poi", ha commentato Vettel. "Direi che non siamo ancora dove vorremmo essere, soprattutto nelle curve più lente, e per questo credo che ci sia ancora parecchio lavoro da fare davanti a noi in vista di qualifiche e gara". Bilancio positivo quello tracciato da Lecler: "Oggi ci siamo concentrati soprattutto sulla valutazione del nostro nuovo pacchetto aerodinamico e abbiamo completato il programma che era stato previsto", ha spiegato il giovane monegasco. "Non siamo ancora dove vorremmo a livello di set-up ma credo sia normale considerato quante cose diverse avevamo sulla vettura. Nel complesso - ha aggiunto - credo che il potenziale per fare bene ci sia e che il nostro stato di forma sia buono. Siamo pronti a spingere al massimo per mettere in difficoltà i nostri rivali e ottenere il miglior risultato in qualifica domani", ha assicurato.

