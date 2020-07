F1, in Ungheria la pole position è di Lewis Hamilton

Lewis Hamilton su Mercedes partirà dalla pole position nel Gran Premio di Ungheria, terza tappa del Mondiale di F1. Con il crono record di 1.13.447, l'inglese precede il compagno di squadra Valtteri Bottas di +0.10.7. Terzo tempo per il canadese Lance Stroll su Racing Point, a 0.930. Quinto e sesto posto per le due Ferrari, con Sebastian Vettel che precede Charles Leclerc. Le Rosse sono staccate però di oltre 1 secondo da Hamilton.

Ferrari precedute anche dall'altra Racing Point del messicano Sergio Perez, quarto a 1.098 da Hamilton. Completano la top ten Max Verstappen settimo su Red Bull a 1.402, Lando Norris ottavo su McLaren a 1.519, Carlos Sainz Jr sull'altra McLaren a 1.580, Pierre Gasly decimo con la sua Alpha Tauri che non è sceso in pista nella Q3. Per Hamilton è la pole position numero 90 in carriera, record assoluto. La gara prenderà il via domenica alle 15.10.

Sebastian Vettel resta ottimista: "Siamo un po' più vicini rispetto a chi è davanti, la macchina è più bilanciata. E' una cosa positiva, ma dobbiamo continuare a crescere. Ora dobbiamo preparare al meglio la gara di domani". Soddisfatto anche Leclerc: "Non è una pole ma quinti e sesti positivo, vedendo dove eravamo in Austria".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata