F1, Hamilton pole n. 92 in Spagna. Ferrari lontane

Tutto come previsto: prima fila targata Mercedes nel Gran Premio di Spagna di F1, in programma oggisul circuito di Montmelò a Barcellona. Lewis Hamilton partirà dalla pole position grazie ad un giro fenomenale in 1.15.584. Il pilota inglese avrà al suo fianco nella griglia di partenza il compagno di squadra Valtteri Bottas, secondo in qualifica ad appena 0.059 centesimi. Per Hamilton è questa la 92esima pole position in carriera, la quinta nel Gran Premio di Spagna..

Ancora un sabato deludente, invece, per la Ferrari, con Charles Leclerc che partirà addirittura in quinta fila. Il monegasco non è andato oltre il nono tempo in qualifica, staccato di 1 secondo e mezzo da Hamilton. Ancora più lontano Sebastian Vettel, undicesimo ed uscito ancora nel Q2..

Ferrari precedute anche dalle due Racing Point di Sergio Perez (quarto) e Lance Stroll (quinto), dall'altra Red Bull di Alexander Albon (sesto) e dalle due McLaren di Carlos Sainz Jr (settimo) e Lando Norris (ottavo). Partirà dal fondo dello schieramento, infine, Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata