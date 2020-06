F1, Hamilton attacca Ecclestone su razzismo: "Ignorante"

Lewis Hamilton contro Bernie Ecclestone. Il sei volte campione del mondo ha reagito in maniera molto dura all’intervista in cui l’ex patron della Formula 1 ha sostenuto che “i neri a volte sono più razzisti dei bianchi". "Davvero triste e deludente leggere questi commenti. Bernie è fuori dallo sport e fa parte di una generazione diversa, ma questo è esattamente ciò che è sbagliato: commenti ignoranti e non istruiti che ci mostrano quanto dobbiamo andare avanti come società prima che di raggiungere la vera uguaglianza"", lo sfogo su Instagram del pilota britannico della Mercedes.