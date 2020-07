F1, Gran Premio di Stiria: trionfo di Lewis Hamilton. Disastro Ferrari

Doppietta Mercedes nel Gran Premio di Stiria. Sul tracciato di Spielberg, in Austria, Lewis Hamilton ha vinto davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas, che – sullo stesso circuito – si era imposto una settimana fa nella gara inaugurale del Mondiale di Formula 1. Completa il podio Max Verstappen, terzo con la Red Bull.

Quarta piazza per l'altra Red Bull di Alexander Albon. Alle sue spalle la McLaren di Lando Norris, che nella bagarre finale, approfittando di un contatto tra Albon e Sergio Perez, ha scavalcato il pilota messicano della Racing Point. Seguono Lance Stroll, settimo, Daniel Ricciardo, ottavo con la Renault.

Disastrosa la gara delle Ferrari. Una gara che, in pratica, non è nemmeno cominciata. Al primo giro, infatti, Charles Leclerc ha urtato la monoposto di Sebastian Vettel durante una manovra azzardata in staccata, forse per cercare di recuperare subito posizioni dopo essere scattato dalla 14^ posizione. Entrambi i piloti sono rientrati ai box. Vettel è stato costretto al ritiro, mentre il monegasco è rientrato dopo aver sostituito il musetto della sua vettura. Ma è stato tutto inutile. Un giro dopo anche la sua prova è terminata.

Leclerc: "Chiedo scusa a tutti"

Leclerc si è poi scusato con il compagno di squadra. “Mi sono scusato con Seb, è colpa mia. Avevo troppa voglia di recuperare, ma ancora una volta la troppa foga mi ha giocato un brutto scherzo. È colpa mia e chiedo scusa a tutti, soprattutto alla squadra che aveva lavorato duramente in questi giorni per consentirci di utilizzare subito gli aggiornamenti sulla macchina. Non era un miglioramento decisivo ma di sicuro già venerdì avevamo visto passi avanti”, le parole del monegasco.

Vettel: "Non c'era spazio per il sorpasso"

Poche parole per Vettel, piuttosto contrariato per quanto accaduto. “Io ero in lotta con altre due macchine, in curva 3. Charles ha preso l’interno, non mi aspettavo provasse lì il sorpasso, non credo ci fosse spazio. Peccato sia successo, avremmo dovuto evitarlo. Io non avrei potuto fare nulla, cercavo di guidare nel modo più conservativo possibile, poi mi sono ritrovato un danno alla macchina e mi sono ritirato”, ha detto il pilota tedesco.

