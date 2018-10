F1, Gp USA: trionfa Raikkonen, Hamilton rimanda festa Mondiale

Kimi Raikkonen su Ferrari ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti, ad Austin in Texas. Il finlandese ha preceduto l'olandese Max Verstappen su Red Bull e l'inglese Lewis Hamilton su Mercedes, che deve rimandare l'appuntamento con la vittoria del titolo Mondiale.

Quarto posto per Sebastian Vettel sull'altra Ferrari, davanti alla seconda Mercedes del finlandese Valtteri Bottas. Per Raikkonen è il 21esimo successo in carriera in F1, il finlandese non vinceva dal Gran Premio di Australia del 2013. Tagliato il traguardo Vettel ha ringraziato Raikkonen nel Team Radio: "Grazie Kimi, grande". Con questo risultato, infatti, la lotta per il Mondiale resta ancora aperta anche se Hamilton resta ampiamente in vantaggio sul tedesco. Prossimo appuntamento e secondo match point per l'inglese, domenica prossima con il Gran Premio del Messico.



