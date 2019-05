F1, Gp Spagna: pole Bottas davanti ad Hamilton, terzo Vettel

Valtteri Bottas ha conquistato la pole del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il finlandese della Mercedes ha chiuso con il miglior tempo delle qualifiche ufficiali sul circuito di Montmelò in 1:15.406, precedendo di 634 millesimi il compagno di team Lewis Hamilton. Terzo tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel, staccato di 866 millesimi. Per Bottas terza pole consecutiva e nona complessiva in carriera.

In seconda fila, al fianco di Vettel, scatterà la Red Bull di Max Verstappen. Quinta l'altra Rossa di Charles Leclerc davanti a Pierre Galsy (Red Bull). Completano la top ten della griglia di partenza le Haas di Romain Grosjean e Kevin Magnussen, la Toro Rosso di Daniil Kvyat e la Renault di Daniel Ricciardo.

