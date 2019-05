F1, Gp Spagna: Hamilton vince davanti a Bottas, Vettel 4° e Leclerc 5°

Gara complicata per le Ferrari, entrambe giù dal podio. Terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna di Formula 1 davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, in una gara dominata dalle Mercedes. Il britannico ha superato il finlandese al via e non si è più voltato indietro. Gara complicata per le Ferrari, entrambe giù dal podio. Sebastian Vettel si è piazzato quarto, davanti a Charles Leclerc quinto. Terzo posto invece per la Red Bull di Max Verstappen.

Completano la top ten Pierre Gasly con l'altra Red Bull, davanti a Magnussen (Haas), Sainz (McLaren), Kvyat (Toro Rosso) e Grosjean (Haas). Per le 'Frecce d'Argento' si tratta della quinta doppietta in altrettante gare. Oltre alla vittoria Hamilton ha conquistato anche il punto aggiuntivo per il giro veloce. Prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 tra due settimane a Montecarlo.

