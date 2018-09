Ancora Hamilton, il GP di Sochi è suo. Terzo Vettel dietro a Bottas

Doppietta Mercedes nel Gran Premio di Russia, 16esimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. A trionfare è Lewis Hamilton, davanti a Valtteri Bottas, scattato dalla pole position. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel davanti al compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Per Hamilton è l'ottavo successo stagionale, il 70° in carriera. È il secondo pilota di sempre a tagliare questo traguardo dopo Michael Schumacher. In classifica Hamilton ha 306 punti, 50 in più di Vettel (256). Ci vorrebbe un miracolo per ribaltare la situazione, ma l'inglese della Mercedes è sempre stato costante per tutta la stagione, anche nei momenti più difficili. Questa la classifica completa.

BOTTAS: "A difficult day. A good result as a team but personally as everyone saw it was quite difficult. Lewis is fighting for the championship so we always have a plan, but it is what it is" #RussianGP #F1 pic.twitter.com/3k7kgmSKIV — Formula 1 (@F1) 30 settembre 2018

La cronaca della gara



END OF RACE (LAP 53/53)



HAM

BOT

VET

RAI

VER

RIC

LEC

MAG

OCO

OCO

PER#RussianGP #F1 pic.twitter.com/YOq1rANQVi — Formula 1 (@F1) 30 settembre 2018

Giro 51 - Lewis Hamilton vince il GP di Russia e compie un passo importante verso il Mondiale. Ottava vittoria stagionale. Ancora delusione Vettel

Giro 50 - Bottas tenta di avvicinarsi a Hamilton, ma la vittoria dell'inglese appare scontata oramai

Giro 47 - Hamilton ora è +2.013 da Bottas

Giro 44 - Pit stop per Verstappen che rientra quinto!

Giro 40 - 1:37.116: giro veloce di Vettel, che guadagna solo 2 decimi da Bottas

Giro 36 - Vettel è alla caccia di Bottas, ma il finlandese guadagna qualcosa ed è a 1.7 dal tedesco

Giro 28 - Giro record per Kimi Raikonnen in 1:37.770

Giro 26 - BOTTAS FA PASSARE HAMILTON IN MANIERA PLATEALE FRENANDO LA SUA VETTURA! Toto Wolf ha fatto cenno al finlandese di attuare la tattica in curva!

Giro 23 - Tra Botta e Hamilton solo 0.9 di vantaggio. L'inglese potrebbe provarla a vincere.

Giro 22 - Verstappen è attualmente al comando del GP davanti a botta e Hamilton. Per l'olandese, al momento, è il quarto GP in stagione che finisce in testa alla gara

Giro 22 - Un altro GP triste per Fernando Alonso, alla sua ultima stagione in F1. Lo spagnolo della McLaren è 15^

Giro 20 - Vettel è sotto investigazione per aver tagliato la traiettoria a Hamilton poco prima del sorpasso! Rischia di mettersi male per la Ferrari

Giro 20 - Raikkonen è in quinta posizione dietro a Vettel e davanti a Ricciardo

Giro 16 - Hamilton sorpassa Vettel dopo un duello al limite: sorpasso all'esterno dell'inglese da gran campione. Già 1.3 secondi di distacco tra i due. La Mercedes va velocissima su questo circuito

Giro 15 - Vettel è davanti a Hamilton!!! Dopo che l'inglese è entrato ai box, Bottas ha rallentato tantissimo durante il giro lanciato per rallentare Vettel. Ruota a ruota il tedesco è davanti: 3^ Bottas, 4^ Vettel, 5^ Hamilton!

Giro 14 - Entra Vettel ai box! Il tedesco rientra quinto alle spalle di Bottas. C'è bisogno di un grande giro!

Giro 13 - Magnussen continua a perdere posizioni: è 10^ alle spalle di Leclerc, con Ocon che sta per prenderlo

Giro 12 - Entra Valteri Bottas ai box per cambiare le gomme. Ora è Hamilton primo davanti a Vettel. L'inglese sarà costretto a spingere molto se vorrà mantenere il primo posto ai danni del compagno di squadra

Giro 11 - Tra Bottas (primo) e Hamilton 1.9 secondi. Male Vettel che continua a perdere millesimi preziosi dall'inglese

LAP 8/53: Verstappen eases past Leclerc and moves up to 5th - incredible #RussianGP #F1 pic.twitter.com/l7idKCiqlg — Formula 1 (@F1) 30 settembre 2018

Giro 8 - Ancora Verstappen! Supera Leclerc ed è quinto!

Giro 8 - Hamilton è un fulmine: è già a 2.1 secondi da Vettel. Non una buona notizia per la Ferrari

Giro 7 - Straordinario Verstappen: partito 19esimo oggi è già sesto!

Giro 2 - Ottimo Leclerc con l'Alfa Romeo Sauber che supera Magnussen ed è ora quinto

Giro 1 - Ci prova Vettel al via, ma Hamilton resiste! Posizioni invariate al via

I piloti stanno facendo il giro di formazione. È tutto pronto per il GP di Russia!

