F1, Gp Monaco: pole Hamilton davanti a Bottas, quarto Vettel

Lewis Hamilton centra la pole position del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il britannico della Mercedes ha chiuso le qualifiche ufficiali con il tempo di 1:10.188. In prima fila anche il compagno di scuderia Valtteri Bottas. Quarto tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel, dietro la Red Bull di Max Verstappen.

Hamilton, all'85/a pole in carriera e alla seconda stagionale, non partiva davanti a tutti sul circuito di Montecarlo dal 2015. Per la Mercedes si tratta della quarta prima fila consecutiva. Il britannico ha preceduto di 86 millesimi Bottas. Verstappen è terzo a 475 millesimi, Vettel quarto a 781 millesimi. In terza fila Pierre Gasly (Red Bull) e Kevin Magnussen (Haas), completano la top ten Dani Ricciardo (Renault), Daniil Kvyat (Toro Rosso), Carlos Sainz (McLaren) e Alexander Albon (Toro Rosso). Charles Leclerc, eliminato in Q1, scatterà dalla 16/a casella con la seconda Ferrari.

