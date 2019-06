F1, Gp Francia: Hamilton in pole davanti a Bottas, 3° Leclerc

Quarta la Red Bull di Max Verstappen. Bene la McLaren, che piazza Lando Norris in quinta posizione e Carlos Sainz in sesta

Prima fila tutta Mercedes nel Gran Premio di Francia. Lewis Hamilton ha conquistato la pole position, l'86/a in carriera, sul circuito del 'Paul Ricard' rifilando oltre tre decimi al compagno di squadra Valtteri Bottas. In seconda fila c'è la Ferrari di Charles Leclerc accanto alla Red Bull di Max Verstappen. Solo settima l'altra rossa di Sebastian Vettel.

Bene la McLaren, che piazza Lando Norris in quinta posizione e Carlos Sainz in sesta. Completano la top ten Daniel Ricciardo (Renault), Pierre Gasly con l'altra Red Bull e Antonio Giovinazzi, che per la prima volta partirà tra i primi dieci.

"Non è una pista semplice questa, ci sono ampie vie di fuga ma è una pista tecnica. Siamo stati veloci, ho tirato fuori tutto il potenziale della macchina, il team ha fatto un lavoro fantastico". Lewis Hamilton ha commentato così la pole. "Ci sono state alcune folate lungo la pista - ha aggiunto il pilota della Mercedes - Forse ho esagerato un po' nell'ultima curva e il vento mi ha portato indietro, ad ogni modo sono molto contento. Sono primo ed è molto positivo. Abbiamo lavorato tantissimo per fare in modo di sfruttare al meglio la macchina in questo circuito, tutta la squadra mi ha permesso di esprimermi".

"Siamo stati molto veloci per tutto il weekend, è stata una questione di dettagli, di centesimi di secondo. Il vento è cambiato completamente in alcune curve, non sono riuscito a interpretarlo bene. Lewis ha lavorato meglio di me". Valtteri Bottas ammette la superiorità del suo compagno di squadra. "Il pacchetto questo weekend è stato molto forte, speriamo di trovare la stessa situazione domani. Penso di poter fare qualcosa in curva 1, c'è una bella strada in partenza - ha aggiunto il pilota della Mecedes - Lo scatto al via sarà uno dei punti fondamentali, dovrò concentrarmi su quello".

