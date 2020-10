F1, Gp Eifel: pole di Bottas davanti a Hamilton. Quarto Leclerc

Valterri Bottas ha conquistato la pole position del Gp di Eifel. Sul circuito del Nurburgring il pilota finlandese della Mercedes con il tempo di 1'25"269 ha preceduto di 256 millesimi il compagno di scuderia Lewis Hamilton. Terzo Max Verstappen su Red Bull, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Per il finlandese è la sua 14/ma pole in carriera.

n terza fila ci saranno la Red Bull di Alexander Aalbon, quinto in qualifica, e la Renault di Daniel Ricciardo. A seguire settimo crono per Esteban Ocon (Renault) davanti alla McLaren di Lando Norris. A chiudere la top ten Sergio Perez su racing Point e l'akltra Mclaren di Carlos Sainz. Per il ferrarista Sebastian Vettel, sesta fila, con l'undicesimo tempo in griglia.

