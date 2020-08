F1, GP del Mugello aperto a 3000 tifosi

Il Gran Premio di Formula 1 del Mugello, in programma domenica 13 settembre, sarà aperto a 3000 tifosi. Lo annuncia il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. "L'autodromo dispone di tre tribune molto grandi e ben separate tra loro, dunque il limite di 1000 persone previsto dalle norme nazionali per i pubblici eventi può essere ragionevolmente considerato limite di capienza per ogni tribuna", ha spiegato Rossi. La gara sarà la millesima della Ferrari in Formula 1. L’ordinanza ufficiale emessa dopo aver sentito il parere degli esperti sanitari della Regione Toscana