F1, Gp Abu Dhabi: Hamilton in pole, prima fila Mercedes. Vettel 3°

Prima fila tutta Mercedes nel Gran Premio d'Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Lewis Hamilton ha conquistato l'undicesima pole position stagionale facendo segnare il nuovo record del circuito in 1'34"794 davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo Sebastian Vettel.

Il tedesco è stato l'unico ad avvicinarsi in parte alle Frecce d'Argento chiudendo a 331 millesimi dal britannico. Più staccati, a oltre mezzo secondo, tutti gli altri, a cominciare da Kimi Raikkonen, quarto, a completare la seconda fila tutta Ferrari. Terza fila per le Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Completano la top 10 la Haas di Grosjean, la Sauber di Leclerc, la Force India di Ocon e la Renault di Hukenberg. Per Hamilton si tratta della 83/a pole position in carriera.

