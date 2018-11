F1, la moglie di Schumacher non perde la speranza: "Michael è un combattente, non si arrenderà"

La risposta al musicista tedesco Sascha Herchenbach che le ha inviato la canzone 'Born to fight' composta in onore al campione

Da Corinna Schumacher, moglie del sette volte campione del mondo di Formula 1, parole di speranza sulle condizioni del marito a cinque anni dal suo grave incidente sulle nevi di Meribel. "Sappiamo tutti che Michael è un combattente, non si arrenderà": questa la risposta che la donna ha dato ad un musicista tedesco, Sascha Herchenbach, che le ha inviato una copia di una sua canzone, composta in onore di Schumi. A rivelarlo la rivista 'Bunte'.

L'artista 38enne ha voluto inviare il brano, intitolato, 'Born to fight' alla famiglia dell'ex pilota per offrire il suo sostegno. "La lettera - ha raccontato Herchenbach - è stata scritta e firmata da Corinna, che mi ha detto di essere molto grata per il regalo e che avrebbe aiutato la sua famiglia a superare questa prova nei momenti difficili. 'Siamo così contenti di ricevere tanti messaggi gentili e conforto, vanno dritti al cuore', mi ha detto. 'Sappiamo tutti che Michael è un combattente, non si arrenderà'".

